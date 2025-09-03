Destinacija: Benetke (Trst)

Stalen tok turistov v kratkih hlačah in supergah, ki korakajo od ogromne ladje za križarjenje do osupljivega trga, kjer se mnogi med njimi postavijo v vrsto pred privlačno kavarno z mizicami na prostem. Takšen je uvodni tržaški prizor v včeraj objavljenem daljšem članku v ameriškem dnevniku New York Times. Avtorica prispevka Shannon Sims v njem obravnava temo preturizma, ki je za Trst značilen zadnjih nekaj let.

Eden od dejavnikov, ki so vplivali na strm porast števila turistov v mestu, je bila nedvomno odločitev oblasti v Benetkah, da se odpovejo velikim ladjam za križarjenje, da bi zaščitile krhko laguno in mesto na vodi. Ladjarji so svoja gromozanska plovila in tisoče potnikov preusmerili v Trst, kjer se je turizem že vzpenjal. Članek pri tem poudarja, da se dober del potnikov ob prihodu v Trst na kratko sprehodi po Velikem trgu in okolici, nato pa stopi na avtobus in se odpelje na izlet v Benetke, ki se ladijskim turistom torej le delno izogne. Ladijske družbe svoja križarjenja oglašujejo tako, da v ospredje postavljajo Benetke – s Trstom v oklepaju.

Domačini imajo glede porasta turizma mešane občutke. Po eni strani tržaški župan Roberto Dipiazza meni, da je prav, da so ladje usmerili v Trst, ker so Benetke zaščitene od Unesca, Trst pa je v prvi vrsti pristaniško mesto. Deželna svetnica Pakta za avtonomijo Giulia Massolino v prekomernem turizmu vidi veliko tveganj. Lastnik kavarne Caffe degli Specchi Riccardo Faggiotto je seveda zelo zadovoljen, kako ne bi bil. Obrtnica Annalisa Metus pa opozarja, da so večje restavracije prevzele mesto majhnih trgovin, ki si ne morejo privoščiti plačevanja slanih najemnin. Michel Pussini, ki dela v trgovini z jestvinami, pravi, da se s turisti dobro posluje, ampak je obenem jasno, da zanje v mestu dejansko ni več prostora.