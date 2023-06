Detelja ne škodi paradižniku

Vse se je začelo, ko ji je bilo dvajset let. Kuharska mojstrica Antonia Klugmann, ki v Dolenju vodi restavracijo z Michelinovo zvezdico L’Argine a Vencò, takrat zaradi hude prometne nesreče več časa ni mogla kuhati. Namesto tega se je z beležko in knjigo o botaniki v rokah sprehajala po gozdovih, kjer je preučevala divje užitno rastlinje. Kot je v torek popoldne povedala v Miramarskem gradu, je to še danes nepogrešljiva sestavina večine njenih receptov. V Maksimilijanovem domovanju je šefinja gostovala v sklopu niza pogovorov o botaniki. V eni od grajskih soban je namreč do januarja 2024 na ogled razstava botaničnih upodobitev iz grajske knjižnice Ars botanica.

»Na prvi pogled se moj vrt morda zdi neurejen, saj naravi puščam, da si sama ustvari svoje ravnovesje,« je razložila kuharska mojstrica, ki na menijih ne ponuja kaviarja ali drugih luksuznih sestavin, temveč stavi na vsakdanje preproste in naravne sestavine, ki jih vsakič na novo predela v izvirne kreacije. Goveje vampe postreže z motovilcem in čokolado. Izpostavila pa je tudi špagete s čemažem, omako iz pečene solate, slanušo osočnikom in borago. Slednjo izsuši in iz nje ustvari prah, ki ima okus po algah. Krožnik iz samih rastlinskih sestavin tako pridobi izrazit morski okus. Pa še kuharičin koristen nasvet:detelje, ki rase med paradižniki, nikakor ne gre puliti. Deteljice namreč rastlini ne škodijo, temveč z zadrževanjem dušika pripomorejo h gnojenju zemlje. Pa še užitne so.