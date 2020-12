Kaj pomeni rdeča barva, s katero so bili označeni poštni nabiralniki nekaterih hiš v zgoniški občini? Kakšne namene imajo tisti, ki se peljejo s fiatom doblò po tamkajšnjih vaseh in se ustavljajo pred hišami? Morda kdo pripravlja kak tatinski pohod po hišah? Taka in podobna vprašanja so se porajala ob ugotovitvi, da so doslej še neznani storilci z rdečo barvo označili poštne nabiralnike nekaterih hiš na Devinščini, nekateri občani pa so opazili avto znamke Fiat Doblò, ki se je ustavljal pred nekaterimi domovi. Od tod do sklepanja, da so za vsem tem kaki ne ravno čisti nameni, ni bilo dolgo čakati, tako da je opozicijski svetnik Lige v zgoniškem občinskem svetu Giorgio Wittreich na svojem Facebook profilu o tem objavil zapis in tudi telefonsko številko devinskega policijskega komisariata.

V tiskovnem uradu tržaške kvesture niso imeli podatkov o kakem nenavadnem dogajanju, tudi zgoniška županja Monica Hrovatin, ki se je pogovorila s predstavniki tako policije kot karabinjerjev, je precej previdna. Edino, kar se ve, je, da so pred dnevi v Naselju sv. Nazarija ustavili dekleti, ki pa sta imeli redno dovoljenje za prodajo artiklov na domu, ni pa znano, ali sta tudi označevali poštne nabiralnike z rdečim flomastrom. Kar se pa tiče fiata doblò, pa bi lahko šlo za eno od vozil, ki jih je v decembru podjetje Amazon najelo za dostavo po spletu kupljenih artiklov, je dejala županja, nanašajoč se na pogovor s silami javnega reda, jki so vsekakor okrepile nadzor na ozemlju, tako da so povečale število patrulj.