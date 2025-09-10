Devinsko-nabrežinski civilni zaščiti avstrijska medalja za zasluge

Sedem pripadnikov skupine civilne zaščite Občine Devin - Nabrežina je v soboto na vojaškem pokopališču v Nabrežini prejelo medaljo za zasluge društva Österreichisches Schwarzes Kreuz (ÖSK - Avstrijski črni križ), ki skrbi za vojna grobišča in spomenike padlim vojakom v Avstriji in v tujini. Priznanje, ki ga je podelil polkovnik Dieter Allesch, so prejeli Ivan Skerlavaj, Corrado Dapretto, Enrico Cante, Paolo Salvi, Martina Ščuka, Rajko Zecevic in Silvia Napolitano.

Društvo ÖSK je sedem prostovoljcev nagradilo zaradi nesebične pomoči pri obsežni akciji maja letos, ko je društvo očistilo in uredilo obeležja padlim. Pripadniki civilne zaščite so zlasti pomagali pri dostavi večjih količin vode, potrebne za čiščenje križev in napisov. Nabrežinsko vojaško pokopališče hrani posmrtne ostanke 1934 vojakov avstro-ogrske vojske, ki so v prvi svetovni vojni padli med spopadi na območju med Grmado in Tržičem.