Deželno upravno sodišče FJK sprejelo pritožbi nasprotnikov žičnice

Novo leto 2025 je nasprotnikom žičniške povezave med Trstom in Krasom že prineslo nov uspeh. Deželno upravno sodišče Furlanije-Julijske krajine (v ital. TAR) je sprejelo pritožbi okoljevarstvenih društev in prebivalcev, češ da načrt Občine Trst ne upošteva obstoječih krajinskih in urbanističnih omejitev in je zato neizvedljiv.

Upravno sodišče je ocenilo, da Dežela Furlanija-Julijska krajina ne bi smela prižgati zelene luči postopku presoje na okolje in posledično projektu. Občina Trst namreč med drugim še ni odobrila potrebne spremembe občinskega prostorskega načrta. Dežela bo morala zato na novo izpeljati postopek, s katerim je dodelila potrebna dovoljenja za uresničitev objekta.

Do odločitve, ki jo podpisuje sodnik Carlo Modica de Mohac di Grisì, je sicer prišlo že 18. decembra, včeraj, 2. januarja, pa so jo uradno objavili.