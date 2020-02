Deziderij Švara poklonil svoje slike šolam rodne občine

Na dolinskem večstopenjskem ravnateljstvu so včeraj prejeli posebno darilo, in sicer v znamenju umetnosti. Na šoli so namreč gostili Ricmanjca Deziderija Švaro, prejemnika odličja prijateljstva Občine Dolina in v našem prostoru priznanega ter cenjenega slikarja. Pred kratkim je umetnik izrazil željo, da bi njegove slike krasile prostore šol s slovenskim učnim jezikom v njegovi rojstni občini, torej šole v Dolini, Boljuncu, Borštu, pri Domju in v Ricmanjih.

Predlog je takoj podprl profesor Boris Pangerc, veselili pa so se ga seveda tudi na dolinskem ravnateljstvu. Ravnateljica Lučka Križmančič je na včerajšnji slovestnosti, kateri so prisostvovali tudi župan Sandy Klun, občinski odbornik za šolstvo Goran Čuk in sam umetnik, poudarila pomen sodelovanja šolske ustanove z občinsko upravo in vaščani ter izrazila svoje zadovoljstvo in ponos, da bodo lahko odslej na šolah učenci hranili in občudovali čudovite stvaritve priznanega domačega slikarja.

Spregovoril je tudi dolinski župan Sandy Klun, ki je navzočim učencem, učitejicam, profesorjem in šolskemu osebju poudaril pomen darila, ki so ga prejeli; slike Deziderija Švare so namreč postale šolska last, pa tudi last občinske skupnosti, ki jo bo morala hraniti, ceniti in varovati iz roda v rod.