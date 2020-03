Di Finizio po 296 dneh sestopil z Ursusa

Marcello Di Finizio, bivši gostinec in nekdanji upravnik lokala La Voce della Luna na barkovljanski obali, je danes po 296 dneh vztrajanja sestopil z orjaškega plavajočega žerjava Ursus. Razlog je bilo dejstvo, da se je žerjav preteklo noč zaradi vdiranja vode v podpalubje začel potapljati, tako da so morali ukrepati gasilci ter osebje pristaniškega poveljstva, policije in pristaniške uprave, katerim je po štiriurnem črpanju vode uspelo rešiti Ursusa.

Di Finizio, ki ni nikoli prebolel požara in izgube svojega lokala pred leti, je že v preteklosti na svoj položaj opozarjal na drzen in izzivalen način (splezal je tudi na kupolo sv. Petra v Rimu). Na žerjavu je vztrajal 296 dni, naposled pa je bil primoran sestopiti. To je tudi zapisal na svojem Facebook profilu, ko je opozoril, da »se je stanje znova poslabšalo, Ursus se potaplja in ga morajo prepeljati v popravilo. Prisiljen sem sestopiti, da ne ustavljam dela in tako povzročim potopitve Ursusa,« je zapisal Di Finizio.