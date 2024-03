»Dialog med religijami je orodje proti razčlovečenju sveta«

Da naše mesto dobro pozna, je v torek zvečer pred posvetom o mističnem Trstu in medreligijskem dialogu, ki ga je v muzeju Revoltella priredila tržaška univerza, dejal nekdanji predsednik poslanske zbornice in fundacije Leonardo Luciano Violante. »Mesto različnih skupnosti, kultur, veroizpovedi in identitet. Kraj, kjer se srečujejo in se včasih spopadejo različne ideje, kar je po moji oceni nekaj izjemno pozitivnega. Mislim, da je Trst edino italijansko mesto, ki ima te značilnosti.«

Na novinarski namig, da je v sosednjem Tržiču ozračje – nasprotno – zelo napeto, je odgovoril, da je treba, tako kot veleva med drugim italijanska ustava vsakomur zagotoviti versko svobodo, zlasti pa omogočiti in zagotoviti njeno izvajanje. »Za to pa sta potrebni državljanska vzgoja in spoštovanje drugega: pogoja, da se pravice na papirju spremenijo v resnične pravice, ker ima vsaka verska skupnost pravico do molitve.«

Verska svoboda je svoboda posameznika, da verjame, v kar želi, in da ne verjame v to, kar mu ni všeč, je ugotavljal Violante. »Verska svoboda, ki jo v številnih demokratičnih družbah zagotavljajo ustave, pa v vsakdanjem življenju ni zagotovljena. Islamofobija postaja problem, proti judovski incidenti se množijo: živimo v času družbene razdrobljenosti, krize kultur in primata sumničenja. Koristno bi bilo začeti konkretno javno razpravo o uresničevanju verske svobode v naši državi, kot je to zagovarjal Aldo Moro,« je prepričan gost. V to vodi po njegovi oceni dialog med in z religijami, ki je lahko orodje proti razčlovečenju sveta, »saj potrjuje vrednote življenja v nasprotju s tihim protagonizmom smrti, ki nas obdaja.«

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.