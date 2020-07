Dialog med spomini naj bo štartna točka za svetlejšo prihodnost

Graditi skupno svetlo prihodnost s kritičnim pogledom na preteklost. To je bilo glavno sporočilo ponedeljkove okrogle mize z naslovom Italijani! Ob 100-letnici požiga narodnega doma v Trstu, ki jo je v do zadnjega kotička polnem gledališču Miela organizirala fundacija Giangiacomo Feltrinelli.

Pri fundaciji s sedežem v Milanu so dogodek izkoristili za predstavitev nove knjige Siamo stati fascisti, il laboratorio dell’ antidemocrazia, Italia 1900-1922, zbirke tekstov iz italijanske nacionalistične in futuristične literature, preko katere so želeli avtorji javnosti predstaviti pojem italijanskosti, ki je v prvih desetletjih dvajsetega stoletja postajal vse strožji in nasilnejši. Med teksti tako najdemo tudi delo Per i confini della patria, ki ga je leta 1914 spisal nacionalist Ettore Tolomei. Besedilo, ki opeva italijanskost obmejnega pasu in bralca prepričuje, da si je treba z orožjem podrediti tamkajšnje ostanke tuje invazije, je uvodoma prebral igralec Adriano Giraldi.

V debati so poleg avtorjev knjige, zgodovinarjev Giulie Albanese in Davida Bidussija, sodelovali še zgodovinarka in profesorica na Univerzi v Ljubljani Marta Verginella, zgodovinar in profesor na tržaški univerzi Raoul Pupo, pedagoginja s turinske univerze Anna Granata ter profesorica zgodovine na liceju Petrarca Sabrina Benussi, moderiral pa jo je Pierluigi Sabatti, predsednik tržaškega Novinarskega krožka.

Fundacija Feltrinelli je na svojem Facebook profilu objavila zanimivo serijo slik in zemljevid slovenskih gospodarskih in kulturnih objektov, ki so jih skvadristi prav tako uničili 13. julija 1920.