»Diatonični harmoniki sem želel povrniti dostojanstvo, ki ji pripada«

Denis Novato, zamejske gore list, je v zadnjih 35 letih meh svoje diatonične harmonike vlekel na skoraj vseh celinah. Igral je papežu Frančišku in Arnoldu Schwarzeneggerju, jutri pa bo ob jubileju z godbo Viktor Parma nastopil pred trebensko publiko.

Kdaj ste prvič nastopili?

Bilo je to leta 1988 pri Domju, ko sem nastopil na prireditvi Glas harmonike. Deset let kasneje sem zmagal na svetovnem prvenstvu v igranju na diatonično harmoniko. Naslov svetovnega prvaka pa mi sam po sebi ni omogočil, da bi se preživljal z glasbo.

Kako pa se je vaša kariera profesionalizirala?

Začel sem sodelovati z založbami in z njimi izdajati plošče. Skupno sem izdal 37 albumov, zadnjega ob svoji 35. obletnici glasbenega udejstvovanja. Sodeloval sem tudi na številnih tekmovanjih in z leti in vztrajnim delom zgradil svojo blagovno znamko.

Zasloveli pa ste predvsem v tujini.

Sloves se je začel v nemško govorečih deželah: Avstriji, Nemčiji in Švici. Glasba, ki jo izvajam, je namreč zelo blizu tamkajšnjim prebivalcem. Tam sem nastopal predvsem na radijskih in televizijskih postajah. Moje poslanstvo je bilo od samega začetka diatonično harmoniko predstaviti širši publiki. Na prvi pogled gostilniškemu inštrumentu sem hotel s svojim nastopanjem povrniti dostojanstvo, ki mu pripada.