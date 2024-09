Dipiazza kljub hladni prhi še verjame v žičnico

Veliki načrti o gradnji žičniške infrastrukture med Trstom in Opčinami so se razblinili. Projekt ne more biti financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Hladna prha iz Rima je prišla po pošti 11. septembra, vsebino pisma pa je v soboto razkril opozicijski mestni in deželni svetnik iz vrst Demokratske stranke Francesco Russo, ki je dopis prejel iz zanesljivih rimskih virov.

A župana Roberta Dipiazzo tudi tokratni »niet« ni ustavil. Prihodnji teden (1. oktobra) bo šel na sestanek v Rim, kjer bo začel iskati denar za uresničitev projekta. »Ne obstaja samo evropski denar oz. instrument za okrevanje, projekte je mogoče financirati tudi z državnimi ali deželnimi sredstvi,« je v svojem optimističnem slogu rekel župan in večkrat ponovil, da se ne namerava vdati in da še naprej verjame, da projekt žičnice predstavlja dobro investicijo v trajnostno mobilnost. Na vprašanje, zakaj z občine niso sporočili, da jim je ministrstvo za infrastrukturo poslalo dopis, v katerem je črno na belem zapisalo, da noben projekt, ki je bil deležen negativne ocene glede presoje vplivov na okolje, ne more biti financiran iz mehanizma NOO, je odgovoril takole: »Moja dolžnost ni sporočati, moja dolžnost je iskati rešitve. In to zdaj počnem. Russo in drugi nasprotniki žičnice so naredili vse, da bi v Bruslju ustavili projekt. Uspelo jim je zavreči 48 evropskih milijonov, a to še ne pomeni, da projekta ne bomo uresničili.«

