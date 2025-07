Dipiazza predstavil Jankoviću prihodnost Starega pristanišča

Župan Roberto Dipiazza je včeraj v reprezentančnem salonu mestne hiše sprejel ljubljanskega kolego Zorana Jankovića, s katerim ima že vrsto let odlične odnose. Gost iz Ljubljane je v Trst prišel z generalnim direktorjem Javnega holdinga Ljubljana Krištofom Mlakarjem. Dipiazza je gostoma najprej predstavil novo tri metre dolgo in en meter široko maketo, ki prikazuje prihodnost Starega pristanišča. Razložil jima je, koliko skladišč in pomolov ima 63 hektarjev velika površina in kako se bodo na občini lotili urbane regeneracije tega območja. Ob tej priložnosti je tudi poudaril, da Staro pristanišče za Trst predstavlja ekonomski, turistični, kulturni in tudi arhitekturni potencial.

Gosta sta nato pokazala zanimanje za delovanje čistilne naprave pri Škednju. Dipiazza je ob tej priložnosti spomnil, da so s sodobnim prečiščevanjem odpadnih voda bili deležni različnih priznanj. Ob tem je tudi dodal, da so čistilno omrežje tehnološko in trajnostno posodobili tudi po zaslugi odličnega sodelovanja s Skupino Hera in podjetjem AcegasApsAmga.

Po sestanku v Mestni hiši so se vsi skupaj odpravili na ogled Starega pristanišča, nato pa še do čistilne naprave v Škednju.