Direktorica Miramarskega gradu sklenila svoj ambiciozen program

Z razstavo Vrnitev in dejansko vrnitvijo štirih slik v Miramarski grad je direktorica Andreina Contessa sklenila svoj ambiciozen program, ki si ga je zadala leta 2017, ko je zasedla direktorsko mesto. Pod njenim vodstvom je miramarski park zasijal v sijaju, ki ga je imel za časa Maksimilijana in Charlote. Prenovili so zapuščene rastlinjake in gradič nad Grljanom, odprli muzejske trgovine, ustanovili semensko banko za avtohtone sort dreves in na ta način poskrbeli za nadomestitev dreves, ki jih bo zaradi bolezni ali starosti treba posekati. Pod njenim vodstvom so izbrali tudi nove upravitelje grajske kavarne, ki bodo po novem morali pripravljati tudi pester kulturni program.

20. junija poteče mandat Andreine Contessa in po pravilih podaljšanje tega ni mogoče. Kdo vodil bo Miramarski grad po tem datumu, še nihče ne ve. Možnih je več scenarijev, odločitev pa sprejemajo na ministrstvu za kulturo v Rimu, kjer bi lahko začasno imenovali tudi vršilca dolžnosti direktorja. Če bo prišlo do tega, bo vodja Miramarskega gradu po vsej verjetno delo koordiniral na daljavo, kar za muzej, ki se uvršča med deset najbolj obiskanih italijanskih znamenitosti ni najboljša rešitev.