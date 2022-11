Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali na Cesti za Bazovico, kjer je divji prašič podrl skuterista, starega okrog 60 let. Žival je nenadno prečkala cesto in se ji ni mogel izogniti. Trčil je vanjo, pri čemer ga je odbilo nekaj metrov stran in je padel na cestišče. Moški, ki je bil vseskozi pri zavesti, je utrpel poškodbe hrbta. Reševalci so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato je odklonil prevoz v bolnišnico. Na kraju so bili tudi lokalni policisti. Usoda divjega prašiča ni znana.