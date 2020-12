Djalalija rešite pred smrtjo

Tudi iz Trsta se dvigajo ugledni glasovi, da bi rešili življenje iransko-švedskemu raziskovalcu Ahmadrezi Djalaliju, ki so ga v Iranu obsodili na smrt zaradi vohunjenja za Izrael. Tržaška univerza in Visoka šola za napredne študije Sissa sta se pridružili novemu apelu združenja Scholars at Risk (SAR), ki povezuje več kot 500 visokošolskih ustanov v 39 državah. Direktor Sisse Stefano Ruffo je sicer že pred dnevi podpisal pismo za takojšnjo osvoboditev Djalalija. Italijanska sekcija SAR je s konferenco rektorjev italijanskih univerz CRUI in italijansko zvezo za človekove pravice FIDU med drugim podprla tudi mednarodno peticijo. Z njo visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrela pozivajo, naj evropske institucije zavzamejo jasno stališče.

Ahmadreza Djalali je izvedenec za katastrofno medicino in humanitarno pomoč. Doktoriral je na Karolinskem inštitutu v Stockholmu, zaposlen pa je bil na Univerzi Vrije v Bruslju in nato na Univerzi vzhodnega Piemonta v Novari. Ko sta ga leta 2016 univerzi v Teheranu in Shirazu povabili, da bi tam predaval, so ga iranske oblasti aretirale. Pred nedavnim so raziskovalca preselili iz teheranskega zapora Evin. Človekoljubne organizacije sumijo, da ga hočejo prepeljati v zapor Rajai Shahr, kjer bi izvedli smrtno kazen.