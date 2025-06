Do inkluzije tudi z gledališčem

Uresničevanje inkluzije preko igre, s skupnim sodelovanjem in z medsebojnim spoznavanjem. Tako si v openskem poklicno-izobraževalnem zavodu Civiform predstavljajo pot do vključevanja mladoletnih tujih državljanov brez spremstva, ki so dospeli v Trst. Zasnovali so dvoletni projekt z naslovom I minori stranieri non accompagnati cittadini attivi della comunità educante (Mladoletniki brez spremstva kot aktivni člani vzgojne skupnosti), ki se je začel leta 2023, zaključil pa se bo septembra letos.

Pri projektu so sodelovale številne krajevne organizacije, ki skrbijo za sprejem tujih mladoletnih oseb ali pa ponujajo kulturne in izobraževalne dejavnosti. Mladoletni tujci, vzgojitelji, učitelji in prostovoljci so se skupaj udeležili več aktivnosti, v zadnjih štirih mesecih so v sodelovanju z gledališko skupino Accademia della follia pripravili predstavo Radici in movimento in jo uprizorili v sredo v zunanjih prostorih zavoda Civiform ob prisotnosti deželnega zagovornika načela enakosti Enrica Sbriglie, vzhodnokraškega rajonskega svetnika Roberta Mandlerja in predstavnikov organizacij, ki so sodelovale pri projektu. O tem je direktorica zavoda Civiform dejala, naj bo model za prihodnost.

Pri dvoletnem projektu so sodelovali še Dijaški dom Srečko Kosovel, socialne zadruge Monte San Pantaleone, Duemilauno in Santa Angela Merci ter zavod Ciofs. Projekt je podprlo socialno podjetje Con i bambini v okviru delovanja Sklada za boj proti revščini otrok na področju izobraževanja. V sklopu projekta so priredili srečanja in tečaje na temo večkulturnosti, dobrega počutja, pedagogike in komunikacije, potekalo pa je tudi več delavnic o državljanski vzgoji, vrtnarstvu, računalništvu, trajnosti in kreativnosti ter srečanj na temo dela in dogodkov za ozaveščanje mladih predvsem v šolskem okolju.