Do januarja 2025 bo Rojan vendarle zaživel v novi preobleki

S sajenjem prvih rastlin se je včeraj začelo novo poglavje preureditve javnega območja, ki nastaja v Rojanu med ulicama Moreri in Montorsino. Gre za enega izmed zadnjih korakov na poti k preobrazbi srca rojanske četrti, in sicer za uresničitev nove, zelene, vsem dostopne površine, ki bo izboljšala kakovost življenja Rojančanov, je bilo slišati na predstavitvi drugega sklopa del na območju nekdanjega sedeža prometne policije. Navzoči so bili tržaški župan Roberto Dipiazza, občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi in odbornik za finance Everest Bertoli.

Preureditev snujejo že dvajset let, celotna prenova območja nekdanjega sedeža prometne policije znaša 8.450.000 evrov. Dela so se sicer precej zavlekla. Prvi sklop del, v vrednosti 6.867.395 evrov in ki je predvideval gradnjo otroških jasli ter podzemne parkirne hiše, so v glavnem zaključili med lanskim poletjem, nato je gradbišče večinoma mirovalo. Do polovice maja bodo izvedli potrebno tehnično testiranje stavb. Zelenje bo predvidoma prekrilo zunanjo površino in garažno streho v roku približno 300 dni. Naložba znaša 1,5 milijona evrov, pred nekaj dnevi so imenovali izvajalca del, gradbeno podjetje Eco - Service iz Pordenona.

