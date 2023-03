Do kdaj še tudi San Dorligo della Valle?

»Letošnja osrednja Prešernova proslava je potekala na posebni lokaciji - v palači glavne pošte v Trstu - in sprožila je vrsto odzivov, pozitivnih in nasprotujočih glede na vsebino, lokacijo, omejeno število publike. Naše društvo pa želi pri tem opozoriti na nedoslednost vodstva poštne uprave, ki vztraja pri imenu dolinskega poštnega urada San Dorligo della Valle - Dolina, kljub temu, da je uradno ime vasi že od leta 2002 samo Dolina.«

Tako se začenja odprto pismo, ki ga je Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik naslovilo na predsednika krovnih organizacij Ksenijo Dobrila (SKGZ) in Walterja Bandlja (SSO). Danes poteka namreč natanko 150 let od začetka poslovanja poštnega urada v Dolini, ki je 1. marca 1873 začel delovati z imenom in žigom Dolina bei Triest in so ga leta 1890 popravili v Dolina bei Triest - pri Trstu. Po prihodu Italije je leta 1920 urad dobil žig Dolina, le leto kasneje pa Dolina di Trieste. Leta 1924 je dočakal nov popravek, in sicer San Dorligo della Valle (Dolina) - Trieste, leta 1931 pa samo San Dorligo della Valle - TS.

Društvo v pismu opozarja, da so v Italiji in Evropi poštni uradi poimenovani po kraju, kjer se nahajajo. 3. julija 2002 je dolinski občinski svet odpravil ime vasi San Dorligo della Valle, tako da je obveljalo izključno ime Dolina. »Ko bi sledili doslednosti prejšnjih poimenovanj, bi se moral poštni urad temu prilagoditi. Vendar sta se šele leta 2008 pojavila novo ime in žig San Dorligo della Valle - Dolina, kar seveda ne ustreza, saj poitalijančenega imena ni več. To odločitev je vodstvo pošte zagovarjalo s tezo, da gre za naziv občine, vendar uradi niso nikjer poimenovani po občini. Med drugim je takrat še deloval poštni urad v Borštu ravno tako s poitalijančenim imenom Sant’Antonio in Bosco, kljub temu, da so vsa imena krajev v Občini Dolina dvojezična.«