Do konca leta bo Staro pristanišče spet prevozno

Do konca leta bodo del Starega pristanišča, kjer že nekaj časa poteka postavljanje celotnega infrastrukturnega omrežja, ponovno odprli za širšo javnost. Tri četrtine predvidenih del so že izpeljali, vse poteka po načrtih, dvomesečno zamudo so povzročila arheološka izkopavanja, kar nikogar ni presenetilo, saj je povsem običajno, da gradbinci med izkopavanji naletijo na arheološke najdbe. Ko bodo odprli ta del cestišča, bi ob njem morali začeti urejati zeleno Spominsko avenijo. Do konca junija bodo predvidoma objavili javno naročilo, s katerim bodo iskali izvajalca »zelenih« del.

Zadovoljen s potekom del je vodja občinskega oddelka za prostorsko načrtovanje Giulio Bernetti, ki je spomnil, da so za drugo fazo infrastrukturnih del imeli na voljo 10 milijonov evrov. Pet milijonov so že porabili za prvo fazo del, ki so jo opravili na območju, ki pelje od krožišča za Rojanom (v smeri proti Barkovljam) do konca Skladišča 26. Gradbišče na odseku med slednjim poslopjem in Trgom Città di Santos so odprli spomladi leta 2020.

Podzemna infrastruktura

V sklopu desetih milijonov načrtujejo urediti komunalno in električno infrastrukturo, pločnike, manjše drevorede, gredice in javno razsvetljavo z uličnimi svetilkami, ki so jih že postavili na prvem delu obnovljenega območja. »Vodovod, meteorno kanalizacijo, elektro in telekomunikacijske vode smo že postavili. Tudi na območju, ki je bil še do nedavnega v pristojnosti pristaniške uprave. Uredili smo tudi že nastavke za javno razsvetljavo. Drogove bomo postavili v zadnji fazi del,« je dejal občinski inženir Bernetti, ki je v isti sapi napovedal, da bodo najkasneje do konca leta območje odprli tako za avtomobile kot za pešce in kolesarje.