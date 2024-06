Do konca leta začetek del

Dokončna ureditev ceste, ki povezuje Padriče in Gropado, se morda bliža. Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta se je s koordinatorjem urbanistične komisije Robertom Mandlerjem v torek mudila v uradih Enote za deželno decentralizacijo (EDR), kjer so ju sprejeli direktorica Roberta Clericuzio ter arhitekta Carlo Breda in Carolina Borusso.

Na EDR so jima pojasnili, da zaključujejo še zadnje študije, nakar bodo lahko začeli s korenito obnovo ceste, saj delna, za katero so poskrbeli doslej, ni bila učinkovita. Velik problem predstavljajo na tem območju predvsem odtočne vode, iz ceste in vasi, ki neugodno vplivajo na temelje ceste.

Kot smo poročali januarja, je denar za ta dela že na voljo. »Ko bodo končali z raziskavami, bodo organizirali konferenco pristojnih organov in služb, na kateri naj bi odobrili dokončen projekt,« je pojasnila Cossutta. Domenili so se, da naj bi po tem sklicali še srečanje z občani, da bi jim predstavili časovnico del in morebitne nevšečnosti, ki bi lahko nastale v tem času (na primer delno zaprtje ceste). Računajo, da bi lahko z deli začeli do konca leta.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.