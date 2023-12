Do konca življenja je želela ostati »naša Štefka«

Ob omembi Trsta je govorila o »blagoslovljenih letih«. Zadnjič se je pojavila v javnosti ob predstavitvi knjige Aplavz tržaškemu gledališkemu ansamblu. V dvoranico SLOGI-ja v Ljubljani sta jo pospremili hčerka in prijateljica. Pozorno je sledila povedanemu, ob zaključku se je naslonila na stol, vstala in obrnjena k publiki povedala: »Po vsaki predstavi nas je tržaško občinstvo pričakalo, rekli so mi »naša Štefka«, za njih sem bila »naša Štefka«!«

Prihod v Trst

Štefka Drolc, rojena na današnji dan pred sto leti, se je igralsko izkazala med amaterji in po vojni so jo sprejeli v ansambel SNG Maribor. Tudi Jože Babič je tam igral, kmalu dojel domet njenega talenta, ona pa njegovega. Fizično in duhovno privlačnost je dopolnjevala vizija poklicnega razvoja. Po poroki si je Babič pridobil potrebna pooblastila za mesto igralca in režiserja v tržaškem Slovenskem narodnem gledališču, ona je v sezoni 1947/48 delala pri Viba filmu in konec poletja 1948 prišla s hčerko Lučko v Trst.

Bila so leta nedorečenosti, prepolna splošne mizerije, šikan in podlih podtikanj. Čeprav si je Babič hitro utrl pot med tržaške režiserje in se prerinil v vodstvo ustanove, je ona morala najprej dokazati svoje sposobnosti. Igralkino ustreznost ansamblu je ocenjeval umetniški svet. Preverjali so jo v vlogah od naivk in lahkoživk do tragičnih likov ter recitacij. Oder je zahteval svoje, za uvajanje v prostor so ji priskrbeli vodenje nabrežinske igralske skupine. Že prevoz do tja bi bil problematičen, če ne bi skrbna Tončka Čok na Slovenski prosvetni zvezi igralcem organizirala poti.

Posebni »blagoslov« tistega časa so bila trenja. Vodstvo tržaškega SNG se je navadilo na pasti Zavezniške vojaške uprave, toda leta 1948 je prišlo do delitve na levici in spomladi 1949 sta se pojavili konkurenčni gledališči: Justo Košuta z Ljudskim odrom in Jože Peterlin s Slovenskim odrom. K sreči je imel novi ravnatelj SNG Andrej Budal ob sebi dober umetniški svet, zagnan ansambel in nekaj podkovanih kritikov.