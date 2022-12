Do pisanja raje brez črk

Ne le pisanje in risanje. Grafomotorične težave in torej težave pri pravilnem zapisovanju ali risanju se v večini primerov bolj kot na listu skrivajo v koordinaciji in načtovanju. Nekatere sposobnosti, ki jih otrok uporablja pri potegovanju črt, lahko zato urimo tudi z vozli, igranjem na brenkala in druga glasbila, najrazličnejšimi igrami in celo v kuhinji. Seveda je dobrodošlo tudi pisalo, »če pa ima otrok težave pri pisanju, ne ravno ob pisalnih vajah,« se priporoča logopedinja, surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja Martina Ozbič, avtorica treh trojezičnih grafomotoričnih zvezkov Desno, levo, gor in dol. Zvezke je izdala založba Mladika, avtorica jih je v soboto v Tržaškem središču predstavila z urednico pri Mladiki Nadio Roncelli.

Razlogov za grafomotorične težave je več, v večini primerov pa so za te krive predhodne težave, ki jih ima otrok z zemljvidom sveta, zemljevidom svojega telesa in načrtovanjem, je povzela Martina Ozbič. Pri risanju in manj svobodnem pisanju mora otrok upoštevati velikost svoje roke, kako naj obrne dlan, koliko naj na papir pritiska ... Sama pisalna spretnost torej skriva celo vrsto sposobnosti, brez katerih ne gre.