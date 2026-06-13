Do Sesljanskega zaliva z novo avtobusno povezavo

Prebivalci Krasa, ki si želijo v Sesljanski zaliv, se lahko od prejšnje nedelje odločijo za okolju prijaznejše prevozno sredstvo. Javni prevoznik Trieste Trasporti je namreč uvedel novo sezonsko progo št. 70, ki vsakih 50 minut povezuje Nabrežino in Sesljanski zaliv: prvi avtobus krene izpred županstva ob 7.50, zadnji pa ob 19.30. Vožnja traja približno 10 minut, avtobus ustavlja na vseh predvidenih postajališčih (v Nabrežini, na pokrajinski cesti št. 1, v središču Sesljana, pri nekdanjem infopointu ...). Vozovnica stane 1,50 €. V prvih petih dneh je avtobus prepeljal okrog 400 potnic in potnikov.