VREME
DANES
Sobota, 13 junij 2026
Iskanje
Prevozi

Do Sesljanskega zaliva z novo avtobusno povezavo

Javni prevoznik Trieste Trasporti je namreč uvedel novo sezonsko progo št. 70, ki vsakih 50 minut povezuje Nabrežino in Sesljanski zaliv

Eva Skabar |
Sesljan |
13. jun. 2026 | 10:18
    Do Sesljanskega zaliva z novo avtobusno povezavo
    prvi avtobus krene izpred županstva ob 7.50, zadnji pa ob 19.30 (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Prebivalci Krasa, ki si želijo v Sesljanski zaliv, se lahko od prejšnje nedelje odločijo za okolju prijaznejše prevozno sredstvo. Javni prevoznik Trieste Trasporti je namreč uvedel novo sezonsko progo št. 70, ki vsakih 50 minut povezuje Nabrežino in Sesljanski zaliv: prvi avtobus krene izpred županstva ob 7.50, zadnji pa ob 19.30. Vožnja traja približno 10 minut, avtobus ustavlja na vseh predvidenih postajališčih (v Nabrežini, na pokrajinski cesti št. 1, v središču Sesljana, pri nekdanjem infopointu ...). Vozovnica stane 1,50 €. V prvih petih dneh je avtobus prepeljal okrog 400 potnic in potnikov.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: