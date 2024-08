Dober svet se gradi s knjigami za otroke

V dvorani Veruda za tržaško mestno hišo (Mali trg 2) so sinoči odprli razstavo Jella Lepman. Fateci cominciare dai bambini. I libri come ponti (Za čnimo z otroki. Knjige kot mostovi). Razstava, pri kateri ob Centru za knjige in branje Cepell sodelujeta tudi Občina Trst in Dežela FJK, je hkrati uvod v kongres Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY, ki se jutri začenja v tržaškem kongresnem centru. Nemška novinarka, prevajalka in pisateljica Jella Lepman je bila med drugim ustanoviteljica zveze IBBY in pobudnica nagrade Hans Christian Andersen za mladinsko književnost.

Razgledana revolucionarka

Dvajset ilustratorjev z različnih koncev sveta (deset je Italijanov) - Beatrice Alemagna, Anna in Elena Balbusso, Daniele Castellano, Maria Chiara Di Giorgio, Cinzia Ghigliano, Luogo Comune, Claudia Palmarucci, Giulia Pastorino, Maurizio Quarello, Michelangelo Rossato, Diego Bianki, Linda Bondestam, Maria Giron, Peter Goes, Regis Lejonc, Anete Melece, Victoria Semykina, PageTsou, Issa Watanabe in Ajubel - je v svojih delih odkrivalo in upodobilo življenje ter delo Jelle Lepman.

Da je bila razgledana in drzna revolucionarka, ki je po grozotah druge svetovne vojne v knjigah videla izjemen most za oživljanje domišljije med otroki, glasnike miru, povezovanja med otroki različnih držav, so opozorili sinoči malodane vsi. »Revolucija idej naj prevlada nad revolucijo orožja, moči in interesov,« je pozval tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi in visoko v nebo povzdignil branje - orodje proti nevednosti in neumnosti, saj spodbuja spoznavanje in soočanje.

Predsednica mednarodne zveze IBBY, Američanka Sylvia Vardell je spomnila na Jellino vodilo, da se dober svet gradi s knjigami za otroke. S pismom, ki ga je poslala v svet, je spodbudila odprtje prve razstave knjig v Münchnu leta 1946 - te so postale začetni fond Münchnske Internationale Jugendbibliothek.

Življenje in upanje na stenah

Razstavo so postavili kustosi Silvana Sola, David Tolin in Paola Vassalli, ki so skušali na stene priklicati idejo, da je drugačno življenje vselej mogoče. Na razstavljenih delih izstopajo želja po življenju, upanje v svetlo prihodnost, ki sloni na novih generacijah. Ob koncu so prebrali nekaj odlomkov iz romana Konferenca živali Ericha Kästnerja.

Razstava bo odprta do 8. septembra: danes še med 15. in 21. uro, od jutri pa od 10. do 13. ure in od 14. do 20. ure. Vstop je prost.