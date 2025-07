Robbie Williams je svoj prvi koncert v Trstu in edini letošnji nastop v Italiji začel ob 21.15, oblečen v kombinezon, značilen za astronavte. Med petjem uvodne Rocket se je namreč, zavarovan z vrvmi, spustil z višine kakšnih 15 metrov.

Nato je slekel bel kombinezon, ostal v rdečih hlačah in rdeči spodnji majici brez rokavov ter odpel še Let Me Entertain You, preden je prvič spregovoril: »Buonasera Trieste, have you missed me?« (Dober večer, Trst, ste me pogrešali?).

51-letni zvezdnik z mnogimi prodajnimi rekordi v domači Veliki Britaniji je tržaško občinstvo večkrat izzval z dovtipi, se nekajkrat spustil med ljudi in ob skrbno izdelani scenografiji z več velikimi ekrani ter spremstvu več kot 20 glasbenikov in vokalistov poskrbel za enega največjih spektaklov popularne kulture, kar jih je doživel Trst.

Koncert na štadionu Nerea Rocca naj bi po podatkih organizatorjev spremljalo 28.000 ljudi. Na oko je bilo včeraj na koncertu več žensk kot moških, najbolj zastopana starostna skupina pa je bila tista med 40 in 60 let.