Dobrodelna kavica za kirurške otroke

»Osorna milina (scontrosa grazia), o kateri je pisal Umberto Saba, se izkaže v trenutku potrebe. Tržačan, včasih res osoren, rad daruje v dobre namene, kot je ta, in pokaže vso svojo milino.« Tako je dejal Fabrizio Polojaz, podjetnik in predsednik združenja Caffè Trieste, ki v sodelovanju z združenjem za male kirurške bolnike otroške bolnišnice Burlo Garofolo ABC, zvezo Confcommercio, zvezo gostincev FIPE in nevladno organizacijo Solidarietà Trieste vabi someščane, naj ob nakupih darujejo manjšo vsoto, recimo toliko, kolikor jih stane priljubljeni espresso v kavarni, in prispevajo h kampanji v podporo družin kirurških otrok.

Akcija stopa sicer v svoje četrto leto življenja, čeprav je lani zaradi pandemije odpadla. S tremi nabirkami so tako od leta 2018 konkretno prispevali k dejavnostim združenja ABC, ki skrbi za nastanitev družin malih kirurških bolnikov v Trstu in jih finančno ter psihološko podpira. Kako darujemo? Z obiskom več kot 110 trgovin in gostinskih lokalov, ki bodo pri blagajni nekaj mesecev hranili dragocen mošnjiček. »Dobrodelna kampanja je bila od samega začetka zelo uspešna,« je dejala Patrizia Verde, generalna direktorica zveze Confcommercio. Leta 2019 so s kampanjo zbrali 8546 evrov, ki jih je združenje ABC namenilo obnovi stanovanja v Ulici Sorgente, v katerem gostijo družine pacientov pediatrične bolnišnice.

Tako kot k prvima izvedbama je tudi k letošnji pristopilo veliko število najrazličnejših trgovin in gostinskih lokalov. Večina je v središču mesta, nekaj pa se jih najde tudi pri Sv. Ivanu, Sv. Jakobu, v Škednju, na Krmenki in drugje. Mošnjički z nasmejanim dojenčkom so postavljeni večinoma v kavarnah in gostilnah. Darovati je tako mogoče na primer v vseh pekarnah tržaške verige Il pane quotidiano, v gostilni Gelmo na Katinari in pri Subanu pri Sv. Ivanu, pa tudi pri mehaniku Malalan v Ulici Cologna, v številnih lekarnah, v cvetličarni Vera v Ulici San Spiridione, v jadralnem klubu Adriatico na Pomolu Sartorio in še marsikje. Lastniki in upravitelji trgovin se lahko še prijavijo in tudi sami sodelujejo pri kampanji dobrodelne kavice (info@confcommerciotrieste.it).