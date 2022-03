Dobrodelni koncert za Ukrajino se je obrestoval

Tržačani so v torek zvečer v gledališču Rossetti še enkrat dokazali svojo radodarnost in solidarnost z ukrajinskim prebivalstvom, ki je od konca februarja pod udarom ruske vojske. »Umetniki so med prvimi, ki jih vojna prizadene in tudi med prvimi reagirajo,« je na dobrodelnem koncertu povedal tenor Andrea Binetti, »kapetan« ekipe pevcev in glasbenikov, ki je v veliki dvorani uprizorilo stominutno predstavo v duhu opere, operete in muzikala, sestavljene v nekaj dneh.