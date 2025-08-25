Dobrosrčnež nakazal 10 tisoč evrov za Sokolovo igrišče

Nabrežinsko amatersko športno društvo Sokol je 19. septembra 2024 po podpisu kupoprodajne pogodbe z nepremičninsko družbo Dom uradno postalo lastnik zemljišča v središču Nabrežine. Odkupilo ga je za 105 tisoč evrov: nekaj je društvo plačalo iz svojega žepa, za manjkajočih 60 tisoč evrov pa so najeli posojilo pri ZKB Trst Gorica, ki ga morajo izplačati v roku desetih let, je za Primorski dnevnik spomnil predsednik Sokola Pavel Vidoni.

V lanskem letu so s prostovoljnimi prispevki, ki so jih zbirali na dobrodelnem koncertu kot tudi na vaških prireditvah in feštah, uspeli izplačati že skoraj polovico posojila. Pred tednom dni pa jih je presenetil radodarni dobrosrčnež, ki je v sklopu praznika vaškega zavetnika sv. Roka za igrišče nakazal kar 10 tisoč evrov. Dobrotniku se društvo seveda zahvaljuje. Prihodnje leto bodo obhajali 60-letnico društvenega delovanja in upajo, da jim bo uspelo čim prej izplačati posojilo.