Pandemija koronavirusa ne bo preprečila poteka četrtega dvodnevnega srečanja združenja Parole O_stili proti sovražnemu govoru. Organizatorji so namreč potrdili, da srečanje, ki je bilo napovedano za 8. in 9. maj v Trstu, bo, čeprav ne bo potekalo v fizični obliki, ampak preko spleta. To zato, so pojasnili, ker je prav medmrežje, ki ga sestavljajo osebe, odnosi in čustva, v teh dneh postalo rešilna bilka.

Geslo letošnjega srečanja se glasi »Smo, kar sporočamo« (v italijanskem izvirniku »Si è ciò che si comunica«). Vprašanje o tem, katere besede izbiramo, ko se nahajamo na spletu, bo tako izhodišče za analizo o stanju na tem področju, o čemer bodo govorili spletni izvedenci, novinarji, politiki in druge osebnosti. Spored, ki je objavljen na spletni strani združenja, predvideva 29. aprila uvodno srečanje s tistimi župani italijanskih občin, ki so se uradno pridružili Manifestu za nesovražno komunikacijo.

Na prvi dan srečanja, 8. maja, je predvideno brezplačno izobraževanje za šolnike na področju digitalnih kompetenc in sovražnega govora, v nadaljevanju pa srečanje za podjetja ter razmišljanje o korektnosti v športu tako na igrišču kot na družbenih omrežjih. Prav le-tem bo posvečeno zadnje srečanje tistega dne, ko bo govor o življenju na družbenih omrežjih. Drugi dan, 9. maja, je predvideno plenarno zasedanje s številnimi uglednimi gosti, zatem bo govor o tem, kako umetne inteligence in nove tehnologije spreminjajo jezik, dalje o tem, koliko in kako mediji prispevajo k prekomernemu kroženju tudi površnih informacij, na koncu pa se bo govorilo o vprašanju, ali je politična razprava nekakšna »prosta cona«, kjer je dovoljeno vse.