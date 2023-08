Dogovor o Wärtsili je podpisan

Kazalo je, da je neskončna zgodba reševanja tovarne Wärtsilä pri Boljuncu po nedavnem skupnem dopisu družb Mitsubishi in Ansaldo Energia vse bližja spodbudnemu zasuku. Današnje tehnično omizje italijanskega ministrstva za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo, ki je tokrat potekalo preko spleta, pa ni steklo gladko, kot bi lahko kdo pričakoval.

Od dopoldneva do večera

Zvečer, približno ob 20. uri, je po dolgem pogajanju, ki se je začelo ob 10. uri dopoldne in je dvakrat zastalo, sindikalna trojica FIM CISL, FIOM CGIL in UILM le pristala na osnutek spremembe oziroma dodatka k dogovoru, ki so ga soudeležene strani po tudi tedaj mučnem dogovarjanju podpisale 30. novembra lani v nočnih urah. Ministrstvo je predlagalo, da bi se za tri mesece podaljšala prepoved novega postopka odpuščanja. Finska družba torej tega ne bi smela sprožiti pred 31. decembrom, prejšnji termin je bil konec septembra. Državna sekretarka na ministrstvu Fausta Bergamotto, ki od lanskih jesenskih parlamentarnih volitev zastopa vlado na pogajanjih, je očitno sklepala, da bi lahko bil prevzem tovarne januarja pod streho.

Prihodnjič o novi navezi

Omenjeno podaljšanje pa pomeni, da bo 299 delavcev z avgustom, se pravi z današnjim dnem, na čakanju na delo. Multinacionalka, ki je julija lani napovedala selitev proizvodnje ladijskih motorjev na Finsko, je za ta ukrep pritiskala že dolgo. Vsaj dva meseca delavci nimajo več nobene zadolžitve, vendar vseeno hodijo v službo in jih redno plačujejo. To je od družbe terjalo kar visoke stroške, ki si jih ni mogla ali hotela več privoščiti. Wärtsilä se je v zameno za včeraj doseženo obvezala, da bo preučila predlog naveze Mitsubishi-Ansaldo in sodelovala pri postopku ponovne industrializacije boljunske tovarne. Podrobnosti naložbe ostajajo še skrivnost. Ministrstvo se je včeraj pisno obvezalo, da bo do 30. septembra sklicalo srečanje, na katerem se bodo poglobili v načrt, ki naj bi po neuradnih informacijah slonel na vodiku.