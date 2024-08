Dojenčico previjali na tleh pod milim nebom

Žalostne zgodbe migrantov, ki živijo na trgu pred železniško postajo v Trstu, se žal iz dneva v dan ponavljajo. Lorena Fornasir, ki z možem Gianandreo Franchijem vodi organizacijo Linea d’Ombra, je na družbenih omrežjih objavila fotografije dojenčice, stare le dva meseca, ki sta jo starša včeraj previjala na tleh pod milim nebom na aluminijasti foliji. Na trgu je bilo sinoči kakih petnajst mlajših otrok, potrebnih oskrbe.

Naj spomnimo, da migranti nimajo več na razpolago niti kakršnihkoli sanitarij in da so jih pristojne oblasti povsem zapustile. Pomagajo jim človekoljubne organizacije, kot je ravno omenjena Linea d’Ombra in dobrosrčni posamezniki. Na srečo je vreme zdaj toplo in stanovitno, z dežjem in mrazom pa bi se znal njihov položaj še občutno poslabšati.

V preteklih dneh smo med drugim pisali, da izrekajo lokalni policisti ljudem za ležanje na gredicah slane globe. Migrantu so tako naložili 100 evrov kazni zaradi »bivakiranja« in 500 evrov kazni, ker so ga zalotili pri uriniranju za grmom na trgu.