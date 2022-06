Dolgo čakanje na zdravniški pregled

Odštevanje dni do zdravniškega pregleda zna biti zelo mučno in naporno. Pandemija novega koronavirusa pa je še bolj udarila po zdravstvenemu sistemu, ki je že tako marsikdaj s težavo pravočasno zagotavljal predvidene storitve. To obelodanja poročilo Komisije za zakonodajo, nadzor in ocenjevanje Dežele FJK, ki jo je deželni svet obravnaval novembra lani in je analiziral čakalne dobe v letih 2019 in 2020. Od tedaj se je položaj le še poslabšal, je povzel deželni svetnik Roberto Cosolini.

V sredo pozno popoldne je svetniška skupina Demokratske stranke v dvorani Tessitori priredila srečanje, na katerem so s pomočjo strokovnjakov opozorili na pereč problem čakalnih dob.

Že poročilo za leto 2019 opozarja na rahel upad pregledov, ki spoštujejo določene roke. Za tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi so zabeležili, da so pravočasno uspeli izpeljati 76 odstotkov zelo hitrih zdravstvenih pregledov, za katere je obravnava zahtevana prej kot v 10 dneh od predložitve napotnice ter 75 odstotkov hitrih zdravstvenih pregledov, za katere je obravnava zahtevana najkasneje v dveh mesecih. Leta 2020 bi morali na osnovi izrecnega deželnega načrta za čakalne dobe v obdobju 2019-2021 okrepiti zmogljivost oziroma izboljšati dano stanje, novi koronavirus pa je spodnesel načrt. »Tla so se majala že pred pandemijo, po dolgem prisilnem ‘mrku’ pa je bilo treba nadoknaditi vse zamujeno, tako da so vrste po dveh letih postale neskončno dolge,« je potožila družinska zdravnica in predstavnica italijanskega sindikata zdravnikov (SMI) Rita Leprini. Razložila je, da so razmere postale tako nevzdržne, da so zahtevali, naj začasno zamrznejo trenutno zamrznejo sistem, ki zdravstvene napotnice urejuje po stopnji nujnosti: »Dokler se ne nadoknadi zaostalih zamud se jih itak ne uspe spoštovati. Večkrat smo prisiljeni na napotnico zapisati, da gre za zelo hiter pregled, ker drugače posameznik ne pride na vrsto.«