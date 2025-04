V Dolini so dobili dva odbora

Dolinski občinski svetniki so v sredo izvolili člane dveh občinskih svetniških odborov (komisij), in sicer člane drugega stalnega svetniškega odbora in člane tistega za transparentnost.

Drugi svetniški odbor sestavljajo štirje svetniki iz vrst koalicije, in sicer Tanja Canciani, Franco Crevatin, Dario Lobato Freire in Niko Tul, ter trije iz vrst opozicije - Lorella Grison, Giorgio Marchesich in Roberto Drozina. Izvolili so tudi predsednika, to je Franco Crevatin, ter podpredsednika, ki je Niko Tul.

Potem je bil na vrsti še odbor za transparentnost, ki ga sestavlja šest članov, se pravi po en svetnik za vsako svetniško skupino. To so po novem Niko Tul, Franco Crevatin, Tanja Canciani, Antonio Lippolis, Maurizio Marchesich in Roberto Drozina. Svetniški odbor za transparentnost je v domeni opozicije, se pravi, da jo vodi član opozicije. Predsednika, ki bo naslednjih 12 mesecev vodil odbor, bodo člani imenovali na prvi seji, datum katere bo določil župan Coretti. V opozicijskih vrstah eno ime že kroži - Marchesichevo.

Med drugim so obravnavali glasovalno pobudo o zaprtju deželne ceste št. 11, ki iz Prebenega pelje proti mejnemu prehodu s Slovenijo oz. Socerbu, ki jo je vložil svetnik Niko Tul. Cesta je na podlagi uredbe Enote deželne decentralizacije EDR zaprta za promet in pešce že od 21. marca zaradi geoloških težav oz. usada. Glede na pomembnost prometnice za krajevne skupnosti ob meji, za dnevni pretok čezmejnih delavcev in za turistični promet tudi v luči bližjih praznikov in poletne sezone, je Tul župana in pristojne odbornike prosil, naj ukrepajo pri upraviteljici ceste in pri prefektu za takojšnjo sanacijo območja in ponovno vzpostavitev prometa.