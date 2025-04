Birokracija upočasnjuje začetek javnih investicij

Novembra lani je dolinski podžupan Marko Savron, ki je ob gradbenih investicijah pristojen tudi za urbanizem in prostorsko načrtovanje, napovedal dve večji investiciji, in sicer obnovo vaških jeder v Dolini in Krogljah. Pozanimali smo se, kaj se obeta.

»Gledati moramo dolgoročno in vsak korak načrtovati veliko vnaprej - čeprav imamo denar, se vse polžje premika zaradi neskončne italijanske birokracije, zaradi neštetih sogovornikov - odločevalcev in zaradi pomanjkanja osebja oz. tehnikov, saj je papirjev malo morje, nekdo jih mora spisati in odposlati ter poskrbeti tudi za oglede delovišč,« je pred dnevi povedal v svoji pisarni v srenjski hiši v Boljuncu in na mizo razgrnil številne projekte, za katere si Občina Dolina tačas prizadeva na 360 stopinj. Čeprav bomo konkretne korake dočakali morda čez leto dni.

»Danes razpolagamo s projektom in finančnim kritjem za obnovo dolinske Gorice,« je potrdil Savron. Projekt obnove je izraz razpisa za natečaj idej, ki ga je leta 2018 objavila Občina Dolina, da bi se trgu povrnil pomen, ki ga je imel v preteklosti. Razpis je bil takrat razdeljen na več poglavij, ki so vključevala med drugim ureditev pločnika za pešce od Šance oz. trga v spodnjem delu vasi do poštnega urada in nižje srednje šole Gregorčič ter rešitev problema nezadostnih parkirnih mest. Z Dežele FJK je bil projekt za obnovo Gorice deležen 780 tisoč evrov podpore.

»Izvorni projekt potrebuje danes določene prilagoditve in vsaka še najmanjša sprememba mora znova skozi Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK,« je opozoril Savron in namignil, da so medtem na občini sestavili skupino krajevnih tehnikov, ki se spozna na urbanistične problematike (med njimi so tudi nekateri, ki so se podpisali pod prvotni projekt), da se zaključi izvedbeni načrt za trg.