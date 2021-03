Dolina: občina se bo pritožila zoper sodbo o srenji

Občina Dolina se bo pritožila proti sodbi deželnega komisarja za likvidacijo jusarskega premoženja Oliviera Driganija z dne 16. februarja 2021, s katero je ta priznal lastništvo Srenje Dolina nad njenimi zemljišči, s tem da je razveljavil sodbo svojega predhodnika z dne 27. julija 1931, ko so zavrnili zahtevo dolinskih srenjašev. Občinska uprava se je tako odločila, potem ko so po pregledu besedila uradi in odvetniki opazili temeljno napako, ki onemogoča izvajanje sodbe.

»V njej komisar piše, da razsoja v sporu na osnovi dogovora med strankama. Vsa razsodba temelji torej na dogovoru, ki pa ni bil nikoli sklenjen in podpisan med Občino Dolina in Srenjo Dolina, zaradi tega zmanjkajo temelji razsodbe same, ki je taka, kot je, neizvedljiva in onemogoča zemljiškoknjižno vknjižbo in dokončno rešitev spora,« piše v sporočilu Občine Dolina, kjer opozarjajo, da je za sprejetje dogovora pristojen občinski svet, do procesa priprave in sprejetja dogovora pa ni prišlo, saj je junija 2020 srenja raje predlagala neposredno sodbo s strani sodnika.

Ker je edina rešitev poprava razsodbe, je uprava Občine Dolina primorana predstaviti pritožbo proti razsodbi, da se temeljno napako popravi.

Uprava seveda s tem ne zapira vrat nikakršnemu sodelovanju, temveč obratno hoče delovati, da se skupno popravi napako pri sodbi. Končni namen je dobiti zgodovinsko razsodbo, ki ne bo reševala le problema upravljanja, temveč bo polnopravno priznala lastnino in omogočala vknjižbo v zemljiško knjigo, piše v sporočilu občinske uprave.