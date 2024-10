Dolina ustanovila mladinski svet

Štiri mesece po korenitih političnih spremembah na čelu dolinske občine je delo že v polnem teku, nekatere teme pa ostajajo zaradi nerešenih problemov visoko na seznamu prioritet.

V sredo zvečer je zasedal dolinski občinski svet, ki je obravnaval marsikatero zanimivo točko. Uvodnim sporočilom župana Aleksandra Corettija - med drugim je napovedal bližajoč začetek del za center za zbiranje odpadkov v Boljuncu ter drugi dobrodelni koncert za družino iz Krogelj, kateri je zgorela hiša - so sledile skorajda rutinske točke, ki so jih predstavili pristojni odborniki oziroma odbornice.

Kot najbolj zanimivi točki večernega zasedanja pa lahko nedvomno smatramo sprejetje rebalansa ter ustanovitev občinskega mladinskega sveta.

Odbornica Alenka Vazzi je predstavila ustanovitev občinskega mladinskega sveta, ki ga Dolina doslej ni premogla. V preteklosti, kot je spomnila, so ustanovili le neformalni mladinski odbor, ki je med drugim poskrbel za stensko poslikavo dolinskega športnega centra. »Danes pa bomo zapolnili to vrzel,« je dejala. Njeni kolegi so očitno prepoznali pomen aktivnega vključevanja mladih v družbeno-politično življenje, saj so sklep odobrili soglasno.