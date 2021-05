Dolinski dijaki ob osvoboditvi in prazniku delavcev (video)

Ravnateljica Lučka Križmančič je uvodoma spomnila, da so vsi padli za svobodo v NOB padli za nas in za našo prihodnost ter da sta 25. april in 1. maj pomembna praznika. Tudi dolinski podžupan Goran Čuk je učence opozoril, da so enakopravnost, pravičnost, solidarnost, demokracija, sožitje temeljne človekove pravice in vrednote, za katere so se borili naši predniki za boljši svet.