Doliv vode v Mlako le županova miloščina

Potem ko je v začetku preteklega tedna tržaški občinski odbornik za ozemlje in prostor Michele Babuder ocenil, da v vse bolj osušeno kontovelsko Mlako ne gre dolivati pitne vode, ga je tržaški župan Roberto Dipiazza nekaj dni pozneje presenetljivo demantiral.

Predsedniku zahodnokraškega rajonskega sveta Pavlu Vidoniju - ki je zahteval, naj občina dolije vodo v Mlako - je v četrtek, 7. avgusta, sporočil, da bo osebno posegel pri podjetju AcegasApsAmga za dolitje vode. To je storil in ob 17. uri istega dne je začela voda dotekati v Mlako. Tisti dan je dotekala počasi, malo več kot v curkih, da dolivanja skorajda ni bilo opaziti, naslednjega dne je bil dotok »živahnejši«. To je trajalo do 11. ure 8. avgusta, ko so uslužbenci podjetja AcegasApsAmga pipo zaprli. V Mlako se je izteklo 30 kubičnih metrov vode, kolikor je bil določil Dipiazza.

Doliv je bil neznaten, oko ni zaznalo, da bi se vodna gladina po njem količkaj zvišala. Vode so dolili ... »za en plünc,« bi temu sočno rekli stari Kontovelci. Še bolj pa bi zagodrnjali, ko bi vedeli, koliko je tisto dolivanje stalo.

Kubični meter vode podjetja AcegasApsAmga stane 1,50 evra. V to ceno je vključena tudi dajatev za kanalizacijo. Brez te dajatve stane liter vode en evro. To pomeni, da je prilitih 30 kubikov vode stalo vsega 30 evrov. Kolikor dve porciji piščanca na žaru in dve porciji čevapčičev na šagri Primorja konec preteklega tedna na proseškem Balancu (kjer poteka ta vikend šagra proseškega godbenega društva). Skratka: doliv vode v Mlako ni bil nič drugega, kot ... miloščina župana Dipiazze.

Pa še gneča vozil

Mlaka je bila konec tedna prizorišče drugega pojava: avtomobilov. V petek in v soboto zvečer je bilo ob vodi parkiranih vse polno vozil. V soboto jih je bilo mogoče našteti 22. Bila so parkirana povsod: ob strani, pa tudi na sami zelenici, ob mizi in klopeh, kjer si ljudje privoščijo oddih.

Lastnik Mlake in območja ob njem je Občina Trst. Kako je mogoče, da lahko vozniki kar tako prosto parkirajo svoje avtomobile, kjer se jim zahoče, tudi čisto ob nekoč bistrem, sedaj vse bolj kalnem naravnem biseru? Na vprašanje, zakaj so tam parkirali, so nekateri odgovorili: pa saj ni nobenega znaka, ki bi nam to prepovedal!

Ali bo občina še nadalje dovoljevala tako obnašanje, ali pa bo posegla in končno namestila table, ki bodo jasno opozorile, da ob Mlaki ni prostora za vozila?