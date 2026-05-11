Dom svetoivanskih društev je skoraj nared, občina bo kmalu prevzela ključe

Dela za ureditev doma svetoivanskih društev v nekdanji šoli v Ulici Caravaggio so se zaključila, Občina Trst bo kmalu prevzela ključe poslopja. To je svetoivanskim rajonskim svetnikom na torkovem zaslišanju sporočila odbornica za javne naložbe v mestni vladi Elisa Lodi.

Rajonski svet - kateremu predseduje član Bratov Italije Roberto Cavallaro - je odbornico Lodi sklical, da bi poročala o napredovanju raznih infrastrukturnih del pri Svetem Ivanu. Odbornica je svetnikom sporočila, da tehniki ravno opravljajo kolavdacijo obnovljenega objekta ob slovenski šoli v Ul. Caravaggio, pristojni uradi Občine Trst naj bi ključe prevzeli v prihodnjih tednih.

Odbornica je za rajonske svetnike razčlenila nadaljnje korake. V prvi fazi naj bi s šolo neposredno upravljal urad za nepremičninsko premoženje Občine Trst. Uporabo prostorov nekdanje šole nameravajo omogočiti obema kulturnima sredinama, ki sta tam domovali pred obnovitvenimi deli, to se pravi gledališki skupini Armonia in glasbenemu društvu Cappella Tergestina.

Ostale prostore, je dodala Lodi, naj bi dodelili društvom preko javnega razpisa. Interesente bo Občina Trst zaprosila za projektne predloge, ki jih bodo ocenjevali po vnaprej določenih kriterijih. Te so delili tudi z rajonskimi svetniki, slednje so zaprosili, naj predstavijo pripombe oziroma konkretne predloge. O tem bo vsekakor govor na naslednjem zasedanju šestega rajonskega sveta (ki zaobjema poleg Svetega Ivana tudi Lonjer, Frned in Kjadin), ki bo na sporedu v prihodnjih dneh, saj nameravajo svetniki poslati svoje predloge v doglednem času.