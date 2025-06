Moški je v centru Trsta rastlino konoplje položil kar na okensko polico, a so ga opazili karabinjerji s postaje v Naselju svetega Sergija, ki so v mestu opravljali redni nadzor. Ker so posumili, da gre za prepovedano rastlino, so opravili hišno preiskavo na domu 57-letnika: v vazah različnih velikosti so našli štirinajst rastlin konoplje, Moškemu so rastline zasegli in ga ovadili zaradi gojenja konoplje z namenom razpečevanja marihuane.