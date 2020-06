Doma skrival skoraj kilogram »trave«

Ulični kontroli je pred dnevi v Trstu sledila hišna preiskava, med katero so karabinjerji z mestnega poveljstva v Ul. Hermet odkrili nič manj kot 900 gramov marihuane. V škripcih se je tako znašel 28-letni Tržačan, italijanski državljan M. D., ki se bo moral braniti obtožbe posesti prepovedane droge z namenom razpečevanja. Odvedli so ga na pridržanje v tržaški zapor.

Mladega moškega so karabinjerji 29. maja ustavili v mestu, med kontrolo pa so zaznali zelo razpoznaven vonj po marihuani. Ta je prihajal iz njegovih oblačil. Osumljenca so v resnici že dalj časa opazovali, ker so sumili, da se ukvarja z razpečevanjem drog. Odločili so se za hišno preiskavo, med katero so v večji torbi našli 900 gramov »trave«. Del marihuane je moški po njihovi oceni že bil prodal, saj so v stanovanju našli še precizno tehtnico in 1300 evrov v gotovini.