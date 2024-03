Domačini proti večjemu številu migrantov

Tržaška občina naj poišče nov dom za migrante, ki svoje dni preživljajo v neznosnih razmerah v silosu ob železniški postaji. Vsem so pred očmi nehumane razmere, v katerih tam živijo. Ampak potreba po novem in dostojnejšem domu za priseljence ne sme negativno vplivati na krajevno skupnost. To je v glavnem mnenje, ki so ga v četrtek zvečer izrazili prebivalci Božjega Polja na seji zahodnokraškega rajonskega sveta. Vas si delita tržaška in zgoniška občina. Na tržaški strani namerava prefektura z občino v skavtskem objektu posodobiti sprejemni center in vanj vseliti migrante. Vaščani pa temu nasprotujejo.

»Sprejemni centri delujejo pri nas že od leta 2016. Od takrat se prilagajamo stanju, ki je včasih boljše, včasih pa slabše,« je povedala domačinka Giuliana Lioncin. »Med pandemijo smo mi čepeli zaprti doma, migranti pa so tudi okuženi hodili po vasi in v trgovino. V dveh objektih se je večkrat nabralo veliko število migrantov, mladoletnikov in odraslih, in niso vsi spoštovali družbenih pravil. Stopali so na zasebne vrtove, poskušali vdirati, se skrivali v temni ulici med hišami, metali smeti čez ograje in pred hišami nemoteno urinirali,« se je izkašljala.

Prebivalci so sicer izpostavili več težav, še zlasti potrebo po pogostejših vožnjah avtobusov, ki ne zadostujejo številu uporabnikov. Ko so centri natrpani, se namreč večkrat zgodi, da vozniki avtobusov ne ustavijo in morajo potniki čakati do 40 minut na naslednjo vožnjo.

Skavtski objekt po mnenju krajanov ni primeren za sprejemanje večjega števila migrantov, največ sto, trdijo, zato zahtevajo, naj institucije poiščejo primernejši kraj, kjer bi jih dostojneje sprejeli. Obenem menijo, da se s selitvijo več kot stotih migrantov na Božje Polje lahko že govori o »invaziji«, saj bi jih bilo v takem primeru več kot prebivalcev same vasi (teh je okrog 120).

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.