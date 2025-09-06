Dominique Pozzo o Krasu preko petih čutov

Fotografska razstava Med čuti in okusi Krasa, ki je ta čas ob nedeljah (do 14. septembra) na ogled v galeriji Kraške hiše v Repnu, predstavlja obiskovalcem potovanje v svet kraške kulinarike skozi pet čutov. Prikaz, ki je nastal v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in s podporo Fundacije CRTrieste, predstavlja izvirno zamisel fotografinje Dominique Pozzo, ki ustvarja med Italijo, Slovenijo in Španijo.

Pet kraških lokalov

Razstava prvenstveno pripoveduje o delu v gostinskih obratih, pekarni in na kmetiji. Fotografinja s svojimi deli postavlja v ospredje delo z rokami, življenjski slog ljudi, vonjave, lepoto skrbno pripravljenih krožnikov, slaščic in pridelkov. Z ogledom fotografij obiskovalec na neposreden način spozna in doživi marsikaj o Krasu in vrednotah, ki se tu ohranjajo.

Fotografinja je v svoj objektiv ujela življenje in delo, kot se odvija v družinski restavraciji Križman v Repnu, openski pekarni Čok, gostilni Al ponte del Calvario v Grojni ter na kmetijah Šuc iz Briščikov in Silene iz Jamelj.