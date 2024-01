Domnevnemu mafijskemu izsiljevalcu zasegli 220 tisoč evrov premoženja

Policisti tržaškega protimafijskega oddelka DIA so na podlagi odredbe tržaškega sodišča zasegli več kot 220 tisoč evrov premoženja 50-letnemu Neapeljčanu Ettoreju Pelusu, ki so ga aretirali oktobra leta 2020 z obtožbo nezakonite posesti ubojnega sredstva in nabojev. Tedaj so zasegli tudi zlatnino, dragocene ure in veliko vsoto denarja, o katerih so posumili, da je šlo za izkupiček oderuške dejavnosti in mafijskega izsiljevanja.

Tržaški preiskovalci so ugotovili, da gre za družbeno nevarnega akterja, ki med drugim, tudi ob sodelovanju drugih slamnatih podjetnikov, razpolaga z nesorazmerno velikim premoženjem glede na prijavljene dohodke ter na dohodke drugih družinskih članov. Zasegli so mu gotovino, dragocene kose zlatnine in več motorjev v skupni vrednosti več kot 220 tisoč evrov.