Domnevni poskus uboja na Trgu Goldoni

Včeraj okoli polnoči je na Trgu Goldoni mladenič utrpel hujše vbodne rane, zabodel naj bi ga sovrstnik. Na kraju so posredovali karabinjerji, ki so napadalca aretirali, 23-letnega ranjenega mladeniča, državljana Pakistana, pa so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico. Tam so ga zaradi hudih poškodb urgentno operirali, naposled so zdravniki na srečo ugotovili, da mladenič ni v smrtni nevarnosti. Tržaško tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi suma poskusa uboja, preiskovalci so pridobili posnetke nadzornih kamer okoliških trgovin, ki bi lahko razkrili podrobnejšo dinamiko napada.