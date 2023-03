V Ul. Foscolo je nocoj v stavbi s hišno številko 18 prišlo do nove družinske tragedije. Oče naj bi umoril mladega sina s posebnimi potrebami in naj bi si nato poskusil tudi sam vzeti življenje. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in več policijskih patrulj naj bi na kraj prišli malo po 17. uri. Očeta so z reševalnim vozilom prepeljali na urgenco, ob njem naj bi vozila policijska avtomobila. Vzroke in potek tragedije preiskujejo.