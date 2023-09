Domnevno spolno nasilje na Trgu Vittorio Veneto

Kriminalisti tržaške kvesture naj bi bili na sledi mladeniču, ki naj bi bil v četrtek pozno zvečer protagonist posilstva oz. poskusa posilstva ali nadlegovanja na škodo mladoletnega dekleta v samem središču Trsta. Dogodek, o katerem se je izvedelo včeraj in je bil v središču pozornosti krajevnih medijev, naj bi se pripetil kot že rečeno v četrtek pozno zvečer, okoli 23.30, na Trgu Vittorio Veneto pred poštno palačo. Žrtev, po nekaterih podatkih naj bi šlo za 16-letno Tržačanko, in napadalec, domnevno naj bi šlo za tujega državljana, naj bi se pred tem spoznala preko enega od spletnih družbenih omrežij, takrat pa naj bi skupaj hodila po trgu (po prvotnih vesteh pa naj bi se ji bil napadalec približal), ko naj bi mladenič dekle na silo zvlekel v podhod tamkajšnjega podzemnega parkirišča. Tam jo je po nekaterih razlagah posilil, po drugih pa naj bi šlo za poskus posilstva, kateremu naj bi se na koncu dekle uspešno uprlo ter se oddaljilo. Kakorkoli že, je 16-letnica zatem poklicala policijo, ki je prišla na prizorišče, poleg policistov pa so se na kraj podali tudi reševalci službe 118, ki so dekle prepeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, kjer so opravili zdravniški pregled. Policija je o dogodku sprožila preiskavo ter začela iskati domnevnega napadalca, ki naj bi po četrtkovem dogajanju zbežal.