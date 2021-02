Draghijevo vlado bi morali podpreti parlamentarci G5Z

Nelojalnost senatorjev in poslancev Gibanja pet zvezd, ki med glasovanjem v senatu in poslanski zbornici kljub predhodnemu spletnemu glasovanju niso podprli vlade Maria Draghija, je povzročila razkol v gibanju. Disidentom, 15 senatorjem in 21 poslancem, je stranka že poslala odslovilna pisma.

Ravnanje parlamentarcev G5Z, ki so izbrali pot nesodelovanja z Draghijevo vlado, je povzročilo različne odzive. Preverili smo, kaj o kaosu in nelojalnosti strankarskih kolegov menijo predstavniki gibanja v FJK. Za mnenje smo vprašali deželnega svetnika gibanja Andreo Ussaia, tržaška občinska svetnika Paola Menisa in Eleno Danielis in devinsko-nabrežinskega občinskega svetnika Lorenza Celica. Vsi politični predstavniki G5Z so mnenja, da bi kolegi v Rimu glede na izide predhodnega spletnega glasovanja morali podpreti vlado nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Draghija, niso pa vsi na platformi za spletno glasovanje Rousseau podprli nastajajočo vlado.