Drevi zaključek festivala različnosti

»Raznolikost je bistvena vrlina, saj vodi do svobode izražanja in do svobode mišljenja. Pomembno je, da vsakdo lahko živi tako, kot si sam želi.« Razmislek, ki ga je z nami delil Luka Olip, pripadnik slovenske manjšine v Avstriji, je bil neke vrste geslo in ključni pojem festivala Raznolikosti-Diversity Festival, ki se danes zaključuje v Trstu. Festival mladinske manjšinske organizacije YEN je tokrat priredilo Društvo mladih Slovencev v Italiji (DM+).

Tamara Horak, s katero smo spregovorili, je pripadnica češke manjšine na Hrvaškem. Po nekaj ne dovolj uspešnih poskusih sporazumevanja v hrvaščini je prevladal angleški jezik. Zelo smo bili radovedni, kaj pomeni biti čehinja na Hrvaškem: »Žal je pripadnikov naše manjšine zmeraj manj, saj ljudje pozabljajo na svoje korenine. Le starejše generacije ohranjajo svojo identiteto. Mladih manjšinsko vprašanje ne zanima.«

Poleg češke manjšine je na Hrvaškem aktivna tudi slovenska, ki v zadnjem obdobju prav tako doživlja krizo. Po podatkih Zveze slovenskih društev živi na Hrvaškem približno 13.700 ljudi, ki se imajo za pripadnike slovenske manjšine. Največ Slovencev, okoli 3.500, živi v Zagrebu.

Tudi nekateri Hrvati živijo zunaj meja svoje države, na primer v Avstriji in so torej pripadniki hrvaško-govoreče manjšine, kot udeleženka festivala Vera Buranits: »Seveda imamo dvojezične šole, jih je pa malo. Borimo se, da bi tudi v glavnem mestu države, torej na Dunaju, pridobili pravico do šolanja v hrvaščini. Nočemo, da bi naš jezik šel v pozabo.«

V Slovenskem kulturnem društvu Barkovlje bo nocoj zaključna prireditev Diversity festivala. V Ulici Bonafata občinstvo pričakujejo ob 20.30. Udeleženci - teh je bilo okrog 30 iz različnih evropskih držav -bodo širši publiki v angleškem jeziku predstavili, česa so se naučili na delavnicah. Na sporedu bo predvajanje podkastov, uprizorili bodo tudi dramsko igro, ki jo bo obogatila izvirna kartonasta scenografija. Organizatorji obljubljajo zabavno vzdušje, polno glasbe, plesa in presenečenj. Svetlana Brecelj