Drevi žalna seja v spomin na Stanko Hrovatin

V veliki dvorani Prosvetnega doma na Opčinah bo drevi ob 18. uri na sporedu žalna seja za Stanko Hrovatin, ki je oči zatisnila 15. decembra, ravno na dan, ko so leta 1941 na openskem strelišču ustrelili obsojene na drugem tržaškem procesu - Viktorja Bobka, Simona Kosa, Ivana Ivančiča, Pina Tomažiča in Ivana Vadnala.

Spomin nanje je Stanka Hrovatin vestno ohranjala celo življenje, pri čemer si je tudi dolgo prizadevala, da bi kraj njihove smrti postal Park miru, česar ni dočakala. Žalno sejo prirejata Slovensko kulturno društvo Tabor z Opčin in italijansko združenje partizanov VZPI-ANPI.

Stanka Hrovatin se je rodila 13. marca leta 1929, odraščala je v težkih časih fašizma in zatiranja Slovencev ter slovenske besede. Izšolala se je za učiteljski poklic, nato je poučevala na različnih slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem. Dolgo je vodila tržaški odsek združenja partizanov VZPI-ANPI, bila je tudi njegova vsedržavna podpredsednica. Vse svoje življenje je bila predana antifašističnim vrednotam in se trudila, da bi jih posredovala mlajšim rodovom.

Stanka Hrovatin je dolgo predsedovala tudi openskemu društvu Tabor, na Opčinah je ustanovila Knjižnico Pinko Tomažič in tovariši. Več let je na straneh Primorskega dnevnika objavljala svoje spomine in razmišljanja, ki bodo v kratkem izšla tudi v knjižni obliki.